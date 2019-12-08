Британец Энтони Джошуа, который победил Энди Руиса, вернул свои титулы и вновь стал чемпионом мира в супертяжелом весе обязан всретиться с украинцем Александром Усиком в течение 180 дней.

Об этом написал президент WBO Пако Валькарсель в Твиттере.

Скриншот: Twitter/ @PacoValcarcel

"Буря в пустыне закончилась… начинается битва обязательств…обязательный претендент от WBO Александр Усик. Встреча должна состоятся в течении 180 дней", говорится в сообщении. То есть, Усик и Джошуа должны провести бой до 4 июня 2020 года.

Президент WBO напомнил Джошуа о его обязательствах всего через пару минут после завершения победного для британца боя с Энди Руисом-младшим.

Усик решил посмотреть на своего будущего соперника и посетил поединок Джошуа и Руиса-младшего вместе с женой Екатериной.

Скриншот: Instagram/ @lomus_official

Александр Усик начал свою карьеру в супертяжелом весе с убедительной победы над американцем Чезем Уизерспуном. Эта победа стала 17-й в карьере украинского боксера. В ринге он не уступал ни разу.

Британец Энтони Джошуа одержал 22 победы, 21 из которых завершились нокаутом.

Мы сообщали о том, что Энтони Джошуа победил Энди Руиса-младшего и вернул себе все чемпионские пояса.

Также "Страна" сообщала, о том что Александр Усик объявил о выпуске коллекции одежды.