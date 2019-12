Пилоты самолетов Су-24М, Су-24МР и Л-39 из 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франка Воздушных сил Военных сил Украины в Хмельницкой области провели дневные и ночные тренировочные и впервые за 20 лет дозаправились воздухе. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Изюминкой полетов стали вылеты с контрольным испытанием унифицированного подвесного агрегата заправки - УПАЗ, который прошел ремонт и модернизацию на Николаевском авиаремонтном предприятии НАРП. Выполняли эти полеты лучшие экипажи "сушек". Ведь подобные полеты с дозаправкой в воздухе не проводили более 20 лет", - говорится в сообщении.

Самолет-заправщик Су-24М, пилотируемый специалистами Государственного научно-исследовательского института ВСОВТ полковником Сергеем Чижом и подполковником Виталием Шуляком успешно осуществил контакт с самолетом СУ, пилотируемой военными летчиками, которые имеют опыт дозаправки в воздухе самолетов этого типа.

"В дальнейшем полеты таких экипажей с практическим выполнением дозаправки в воздухе будут проходить планово. Другие летные команды бригады тоже привлекут к выполнению этого важного элемента боевой выучки, что позволяет решать задачи с увеличенным радиусом действия самолетов Су-24М и Су-24МР", - отметили в Генштабе.

Также военные напомнили, что в рамках учений Чистое небо-2018 пилоты НАТО совместно с украинскими летчиками уже отрабатывали дозаправку в воздухе на самолетах F-15C. Кроме того, пилоты Воздушных сил ВС Украины, готовясь к совместным учениям, отрабатывали полетные задачи по воздушной дозаправке в небе Калифорнии.

Скриншот: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Ранее "Страна" сообщала, что Минобороны анонсировало изменение структуры ВСУ.

Также мы рассказывали, что Зеленский в день ВСУ отправился на Донбасс.