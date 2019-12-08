Военные самолеты Израиля нанесли удары по сектору Газа в ночь на воскресенье, 8 декабря в ответ на то, что три ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ (Силы обороны Израиля) в Twitter.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по израильским городам сегодня. В ответ истребители и вертолеты Армии обороны Израиля поразили несколько террористических объектов ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Скриншот: Twitter/Israel Defense Forces

По данным газеты Times of Israel, два палестинца получили ранения в результате израильских ударов. Ракеты, запущенные палестинцами по югу Израиля, перехватила система ПВО "Железный купол".

Ранее "Страна" сообщала, что в ООН отказались признавать израильские поселения на берегу Иордана, несмотря на позицию США.

Также мы рассказывали, что Израиль ликвидировал в Газе командира "Исламского джихада" и получил в ответ массированный ракетный удар.