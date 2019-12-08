В результате пожара в одесском колледже погибли 10 человек, поиски тел продолжаются. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9.00 8 декабря продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего результате пожара погибли 10 человек", - сказано в сообщении.

8 декабря в 8.30 во время разбора завалов были обнаружены два тела.

"Пострадало 30 человек (в больницах остается 9 человек). Всего с начала разбора завала было вывезено 936 м³ строительных конструкций. Всего к работам привлечено 260 человек и 41 единиц техники, из них от ГСЧС 100 человек и 10 единиц техники", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что мать одного из студентов колледжа сообщила о гибели своего сына.

Также мы рассказывали, что Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в одесском колледже.