C сегодняшнего дня в Украине заработала новая таможенная служба под управлением Максима Нефедова. Информация об этом появилась на официальной странице "Нова митниця" в Facebook.

Начиная с полуночи сегодняшнего дня вместо фискальной службы администрировать таможенные платежи будет Государственная таможенная служба (ГТС).

Скриншот: Facebook/ Нова митниця

Максим Нефедов. Фото: 24tv.ua

Пресс-служба ведомства сообщает, что еще до официального старта новой таможни удалось: сократить количество региональных таможенных пунктов с 26 до 16 единиц; запустить в тестовом режиме интернет-портал и кол-центр, куда граждане могут обращаться с жалобами по поводу работы новой таможни; создать калькулятор для расчета платежей при оформлении автомобиля на таможне.

Также в сообщении отмечается, что Верховная рада поддержала переход таможни к одному юридическому лицу и приняла закон, согласно которому будет создан институт авторизованных экономических операторов.

"Приготовьтесь! Теперь мы стартуем на полную!", - говорится в сообщении новой таможни.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Нефедов предупредил предпринимателей о проблемах при запуске новой Таможенной службы. Ранее мы писали, что таможня объявила о новых реквизитах платежей для предприятий.