Тело еще одного погибшего в пожаре в одесском колледже опознали. Им оказался 16-летний Кирилл Трофимчук Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама погибшего Алена Трофимчук.

По ее словам, сейчас тело Кирилла находится на ДНК-экспертизе. В сообщении говорится, что о дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Кирилл Трофимчук. Фото: Facebook/Алена Трофимчук

В пресс-службе Национальной полиции заявили, что личности других погибших в пожаре устанавливаются. А спасатели напоминают, что ситуация с конструкциями здания нестабильная, поскольку существует угроза обрушения внутренней части дома.

Скриншот: Facebook/Алена Трофимчук

Напомним, что состоянию на 7 декабря были установлены личности троих из семи погибших при пожаре: 16-летней Ксении Бабенко (она скончалась в больнице), преподавателя математики и информатики 43-летней Анны Бортюк, секретаря колледжа 56-летней Марины Коваль. Восьмая жертва пожара - спасатель Сергей Шатохин, который умер в больнице от полученных травм через три дня после пожара.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура по погибшим в одесском колледже.

Также мы рассказывали, что под завалами колледжа в Одессе нашли еще два тела.