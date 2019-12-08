В ночь с субботы на воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на Владимирском спуске произошло дорожно-транспортное происшествие. Audi выбросило на встречную полосу и машина столкнулась со Skoda. В результате ДТП один человек погиб, еще четыре получили травмы. Об этом сообщает Информатор.

Столкновение произошло около 01:30. Audi ехал по Владимирскому спуску в направлении Почтовой площади. Водитель превысил скорость, поэтому автомобиль занесло на брусчатке и он боком вылетел на встречную полосу, столкнувшись со Skoda.

Пассажирка Audi погибла. Еще четыре человека доставлены в больницу. Причины трагической аварии будет устанавливать следствие.

Фото: Информатор

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