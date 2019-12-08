Соединенные Штаты Америки и движение "Талибан" после перерыва, длиной в три месяца, возобновили мирные переговоры. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на источник в администрации США.

"Залмай Халилзад, спецпредставитель Госдепартамента по установлению мира в Афганистане, вновь возглавил американскую делегацию. Переговоры проходят в Дохе, столице Катара, где находится руководство военизированной группировки... Цель обсуждения – снижение насилия, что должно привести к внутриафганским переговорам и перемирию".

В конце встречи, состоявшейся в субботу, представитель Талибана написал в Twitter, что стороны продолжат дискуссию в воскресенье.

Напомним, что война в Афганистане длится с 2001 года между Международными силами содействия безопасности под руководством НАТО и движением Талибан.

Ранее "Страна" сообщала, что на День благодарения президент США прибыл в Афганистан с внезапным визитом.

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