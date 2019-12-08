Погода 8 декабря в Украине будет относительно теплой. Практически по всей территории страны будет солнечно и без осадков, ожидаются небольшие морозы - до -3 ночью. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На севере Украины - в Житомире, Чернигове, Харькове и Сумах столбик термометра днем будет колебаться от +2 до +4 градусов. Ночью температура в опустится до -3...+2 градусов.

В Полтавской, Луганской и Донецкой областях ожидается +2...+4 днем, ночью столбики термометров будут показывать до -3 градусов. Черкассы, Днепр Кропивницкий также будут теплыми днем от 3 до +5 градусов и с морозами до -3 ночью. Николаев, Одесса, Херсон, Запорожье и Крым будут традиционно теплее: +5...+8 днем и -0...-2 ночью. В Крыму ночью ожидается +4...+6.

Во всех западных регионах страны будет +2...+6 днем и -2...+2 ночью. В Луцке, Ровно и Тернополе ожидаются небольшие дожди.

В Киеве днем ожидается +4...+6 а ночью температура опустится до -1...+1 градуса.

Скриншот: meteo.gov.ua

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