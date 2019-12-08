7 декабря боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил Украины из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска осуществили 4 обстрела...В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов", - сообщает пресс-служба.



Кроме того, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два военных получили ранения, а один - боевую травму.

С начала суток 8 декабря оккупационные войска один раз обстреливали Украинские позиции. Неподалеку Марьинки сепаратисты вели огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что Украине спустя неделю после гибели передали тело погибшего офицера "Альфы".

Также мы рассказывали, что в пятницу на Донбассе в пятницу 14 раз нарушали режим тишины.