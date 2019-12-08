В субботу, 7 декабря, около полуночи, на сайте президента Украины появилось сообщение, что он пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. В результате стороны сошлись на договоренности о дальнейшей программе кредитовая Украины.

На сайте Зеленского цитируется Кристалина Георгиева, которая говорит о том, что Украина получит на три года кредит в размере четырех миллиардов (SDR).

Отметим, что сегодняшний курс 1 SDR равен 1,38 доллара. Итого, выходит, Киеву выделят 5,52 млрд долларов.

"Я высоко оценила чрезвычайный прогресс, которого Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе - с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", - сказала Георгиева, пишет сайт президента Украины.

МВФ также разместило на своем сайте сообщение о договоренностях с Киевом, указав ряд условий для получения кредита.

"Это соглашение [о кредитовании Украины] подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предыдущих действий. Президент [МВФ] и я согласились с тем, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике. Что крайне важно - гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковской системы и возмещения крупных расходов для налогоплательщиков", - отметила Кристалина Георгиева уже на сайте МВФ.

Эту новость уже прокомментировали в телеграм-канале "Политика Страны".

Ранее "Страна" сообщала, буквально 23 ноября миссия МВФ уехала из Украины без результата. Отметим, что одной из причин было отсутствие гарантий со стороны Киева, что олигарху Игорю Коломойскому в деле "Приватбанка" не пойдут на уступки.

А в блоге Ясно.Понятно с Олесей Медведевой рассказывалось, как МВФ и Коломойский провоцируют кризис в Украине (см.ниже).