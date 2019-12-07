Санкции от США, которые направлены на препятствие строительству газопровода РФ "Северный поток-2", могут войти в Закон о разрешении на государственную оборону: он является ключевым в определении финансирования оборонного сектора Америки. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации, свои санкции США направит против судов, которые строят газопровод, а также против руководителей компаний, обеспечивающих данную процедуру. Последние рискуют потерять доступ к визовым операциям и полномочия в распоряжении американским имуществом или активами другого рода.

Источник из Республиканской партии Сената заявляет, что цель санкций — задержка либо полная остановка проекта "Северного потока-2".

Проект Закона о разрешении на государственную оборону этого года внесут сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Тед Круз. По плану, в парламенте США за законопроект проголосуют до 20 декабря, когда у американских конгрессменов начнется перерыв на зимние каникулы.

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