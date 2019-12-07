Сегодня, 7 декабря, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что принятый при Порошенко Закон о языке "отнимает" определенные права национальных меньшинств Украины. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на "Радио Свобода".

Петер Сийярто. Фото: unn.com.ua

Министр полагает, что экспертиза Венецианской комиссии словно доказывает, что языковой закон противоречит обязательствам Украины на международной арене.

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные прежним парламентом законы (о языке и среднем образовании - ред.) хотели поставить точку в использовании языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", - заявил Сийярто.

Министр добавил, что новый президент является "новой надеждой".

Чиновник повторил свою позицию, озвученную 4 декабря: когда венгры в Закарпатье "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и прежде, будет поддерживать Украину во вступление в НАТО.

"Для избежания того, чтобы языковая проблема стала источником межэтнической напряженности в Украине, крайне важно добиться соответствующего баланса в его языковой политике. Власть до сих пор не сделала этого, в том числе в недавнем законе о государственном языке", - резюмирует Сийярто.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжает блокировать сближение Украины с НАТО, пока не будет решен вопрос закарпатских венгров.

Также мы писали, что у Пристайко заявили, что Венгрия не просила у России помощи в защите нацменьшинств в Украине.