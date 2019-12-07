Владимир Зеленский объявил 8 декабря, воскресенье, днем национального траура по погибшим при пожаре в одесском колледже. Об этом сообщается в указе президента на официальном сайте.

"В связи с трагедией, произошедшей в г. Одесса в результате пожара 4 декабря, который привел к человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 8 декабря 2019 днем ​​траура", - идет речь в указе президента.

В документе сказано, что 8 декабря на всей территории Украины должны быть приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"Вечная память погибшим. Вечная память герою-спасителю Сергею Шатохину. Искренние соболезнования родным и близким", - пишет Зеленский.

Как сообщала "Страна", сегодня количество жертв увеличилось до восьми - спасатели нашли еще двух погибших под завалами. А вскоре стало известно, что в больнице скончался сотрудник ГСЧС, который работал на пожаре, - Сергей Шатохин. Он боролся за жизнь в больнице три дня.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе, на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, возник пожар. В обед пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Все, что известно о пожаре в колледже в Одессе, читайте в нашем материале.