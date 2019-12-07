Сегодня, 7 декабря, в северо-восточной части Москвы, на улице Менжинского, в квартире найден повешенным 47-летний Роман Лотвин, заместитель командира президентского полка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Офицер занимался работой с личным составом – по предварительным данным, он повесился", – идет речь в сообщении.



На данный момент обстоятельства смерти остаются загадкой. Сейчас силовики выясняют причины случившегося.

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