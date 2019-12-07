Сегодня, 7 декабря, в Нижнем Новгороде случилось страшное ДТП: автомобиль Toyota сбил 11 человек, стоявших на тротуаре. Девять из них - дети. Учительницы вели школьников в театр, одна из них погибла на месте.

Как выяснили российские СМИ, машина была зарегистрирована на генерал-майора юстиции Александра Пильганова, а водителем, был его сын Виктор. Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

Александр Пильганов. Фото: Telegram/LIFE SHOT

Виктор Пильганов. Фото: Telegram/LIFE SHOT

По данным СМИ, на автомобиле уже "висит" множество штрафов за правонарушения, общая сумма которых - 10 тысяч рублей. После трагического инцидента виновник Виктор Пильганов отказался проходить медицинское освидетельствование. Полиция предварительно установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем.

На пассажирском сидении авто Toyota в момент аварии пребывал генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Остается неизвестным, почему отец водителя не препятствовал скоростной езде вне ПДД.

У виновника отобрали права. Другие подробности пока не сообщаются.

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