Сегодня, 7 декабря, стало известно, что правительство Польши намерено купить у Австрии территории бывшего нацистского лагеря смерти Маутгаузен-Гузен: во время Второй мировой войны там был убиты десятки тысяч поляков.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Матеуш Моравецкий. Фото: unian.net

На месте бывшего лагеря смерти сейчас стоят многочисленные жилые дома, а также офисы австрийских компаний. В правительстве Польши заявляют, что это не соответствует духу места, где они возведены.

Моравецкий сообщил, что Варшава предложила купить участок у Австрии в честь памяти жертв режима нацистской Германии.

"Мы не можем допустить, чтобы территории бывших лагерей смерти превратились в места, не достойные памяти", - заявил Матеуш Моравецкий.

С этим заявлением он выступил в другом бывшем лагере смерти, Аушвице, куда недавно с первым визитом приехала немецкий канцлер Ангела Меркель.

Основанный в 1938 году Маутгаузен-Гузен был первым лагерем смерти, который нацистская Германия построила в оккупированной Австрии. До освобождения лагеря в 1945 году около 335 тысяч человек находились в условиях, которые привели к массовой гибели. Там были заключены как критики нацизма, русские военные и польские интеллектуалы, так и гомосексуалисты.

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