Сегодня, 7 декабря, на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что договор об ассоциации будет обсуждаться на плановом заседании 28 января в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Алексей Гончарук. Фото: unn.com.ua

Премьер сообщил, что украинская сторона намерена углублять сотрудничество с ЕС, особенно по вопросам цифровой экономики, энергетики, юстиции, таможне и внутренним делам. Совместно с ЕС Украина пересмотрит проблемные области и выберет оптимальные пути для интеграции.

По словам Гончарука, Украина собирается обновить Приложение XVII, чтобы на территории государства расширялся режим внутреннего рынка в сфере предоставления финансовых, телекоммуникационных, а также почтовых и курьерских услуг.

Дополнительно он отметил важность внедрения "промышленного безвиза".

"Правительство Украины готово к началу переговоров о заключении сделки АСАА - так называемого "промышленного безвиза". Мы согласовали план внедрения законодательства относительно совместного транзита и уполномоченных экономических операторов", - сообщил Гончарук.

На встрече также обсуждались форматы углубления сотрудничества Украины с Евросоюзом "Восточное партнерство+" и "Трио 2030", предложенный Андрюсом Кубилюсом из ПА ЕВРОНЕСТ.

Макаллистер со своей стороны отметил, что "с образованием нового состава Европарламента и назначением нового состава украинского правительства сейчас - самое время укреплять отношения Европейского Союза и Украины".

Помимо этого, внимание было уделено вопросу "Северного потока-2".

"Строительство "Северного потока-2" - исключительно политический проект России - страны, которая в XXI веке в нарушение международного права оккупировала часть украинской территории. Противодействие реализации этого проекта является важным, в первую очередь, для энергетической безопасности всей Европы, а также является критическим фактором в предотвращении монополизации европейского энергетического рынка российским "Газпромом", - заявил Гончарук.

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук анонсировал законы, которые запретят возвращать Приватбанк Коломойскому.

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