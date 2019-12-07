Сегодня, 7 декабря, в Одессе женщина родила, не добравшись до роддома. Об этом сообщается на официальной странице пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.

В сообщении сказано, что на улице Главной к инспекторам полиции обратился мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится беременная жена, которая готовится рожать.В связи с этим будущий отец попросил сопроводить автомобиль до ближайшего роддома, поскольку вследствие затрудненного движения транспорта он не сможет добраться вовремя.

Патрульные быстро отреагировали и стали сопровождать семью со световыми и звуковыми сигналами. Но по дороге в больницу женщина родила дочь.

За экстренную помощь роженица вместе с мужем выразила благодарность патрульным Армену Мхитаряну и Ольге Гусевой.

Скриншот: Facebook/Патрульная полиция Украины

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