Сегодня, 7 декабря, встреча в Сочи Путина и Лукашенко завершилась неожиданным образом: глава Беларуси покинул резиденцию "Бочаров ручей" без комментариев прессе.

Однако информацией о результатах встречи поделился министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Об этом пишет издание Sputnik.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: ria.ru

По сообщению министра, в ходе переговоров президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко достигли прогресса, в том числе по нефтегазовым вопросам.

"Следующая встреча Лукашенко и Путина назначена на 20 декабря", - добавил Орешкин.

Напомним, что переговоры продолжались до обеда. Во время трапезы лидеры государств продолжили вести переговоры. В общей сложности процесс занял более 5 часов.