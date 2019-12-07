Сегодня, 7 декабря, по состоянию на 19:00, вследствие пожара в одесском колледже погибло уже 8 человек. Об этом сообщается в пресс-службе ГСЧС Украины.

К сообщению ГСЧС присоединилась областная одесская полиция. "Сегодня в больнице от полученных во время тушения пожара травм скончался спасатель, 1976 г.р., госпитализированный 4 декабря", - указывается на сайте полиции.

Сейчас полиция рассматривает две версии пожара колледжа в Одессе: нарушение пожарной безопасности или поджог. Следствие ведется, спасательные операции продолжаются.

Напомним, что 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

Также мы писали, что полиция сообщила о первых двух подозреваемых. Имена не названы.