Сегодня, 7 декабря, команда Верховной Рады Украины провела матч против команды Национального Собрания Турции. Счет - 1:1. Видео того, как это происходило, есть на YouTube ("ФК "Динамо" Киев").

Товарищеская футбольная встреча состоялась по поводу межпарламентского сотрудничества двух стран. За команду Турции забил гол Ибрагим Йылдыз. Украинцам обеспечил ничью мяч, который отправил в ворота соперника Олег Суховский.

Лучшим игроком был признан народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

Матч проводился на учебно-тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе.

Видео: YouTube/ ФК "Динамо" Киев

Ранее "Страна" сообщала, что бывший нападающий "Шахтёра" Евгений Селезнев забил четвертый мяч в Турции.

Также мы писали, что Сергей Левочкин заявил, что во время "нормандского саммита" президент Владимир Зеленский должен договориться об ускорении мирного процесса и заключении нового договора между Украиной и Россией о транзите газа.