Сегодня, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко для обсуждения вопроса об интеграции двух государств.

Их встреча продолжалась 5,5 часов. Сначала были переговоры, потом продолжительный обед тет-а-тет, плавно перешедший в ужин. Из зала, где ужинали политики, выноси бумаги с правками от руки. Что в них записано - пока неизвестно.

В результате глава Беларуси покинул "Бочаров ручей" без комментариев для прессы. Путин его не провожал. Президент России пока остается в своей резиденции. К СМИ он также пока не выходил.

Ранее "Страна" сообщала, что Бацька попросил у Путина уравнять цены на газ и нефть для обоих стран, или "союзного государства не будет".

Также мы писали, что во время начала переговоров Путина и Лукашенко в зале погас свет.