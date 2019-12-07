Президент США Дональд Трамп в очередной раз вспомнил о публикации стенограммы разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего в США запустили процедуру импичмента американского лидера.

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Прочитайте стенограммы! Кроме того, посмотрите, где я говорю "мы" (наша страна), а не "я"(имеется в виду я), и где я после этого говорю, что генеральный прокурор (США) позвонит вам. Люди до сих пор помнят вымышленную и мошенническую версию Шиффа (председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф - Ред.) о моем разговоре. Охота на ведьм!", - написал Трамп.

Ранее на этой неделе Трамп объяснил, что когда он просил об услуге во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленьским, он имел в виду услугу для США.

Он отметил, что когда в телефонном разговоре с президентом Украины сказал: "Я хотел бы, чтобы вы предоставили нам услугу, потому что наша страна прошла через многое, и Украина об этом знает", под "нам" имел в виду США, нашу страну". Отметим, что в оригинале "us" можно перевести как "нам", или, если это пишется большими буквами, то "США".

Добавим, комитет по разведке Палаты представителей США, который возглавляет упомянутый президентом США Адам Шифф, готовил отчет по результатам расследования об импичменте Трампа.

Напомним, что юридический комитет Палаты представителей признал, что процедура импичмента для Трампа обоснована.

Также мы писали, как адвокат Трампа заявил, что посольство США призывало Украину не расследовать кражу американских миллиардов.