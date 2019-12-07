Сегодня, 7 декабря, при расследовании ДТП в Нижнем Новгороде правоохранители установили, что учительница, которая погибла колесами автомобиля Toyota, вела школьников в театр. Об этом сообщает российское региональное управление ГИБДД.

Напомним, что в 17:15 (по мск) водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На регулируемом перекрестке он столкнулся с четырьмя машинами, одна из которых вылетела на тротуар и наехала на группу пешеходов. Две учительницы вели десятерых учеников 9 класса в театр. В результате дети и одна учительница были госпитализированы, а вторая погибла под колесами.

Как оказалось, водитель, находившийся за рулем Toyota, был в нетрезвом виде. Виновника инцидента лишили прав. В ГИБДД отметили, что водитель ранее лишался документов за вождение в состоянии алкогольного опьянения, однако срок лишения истек.

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