В Киеве возле Левобережной авто сорвалось с моста и рухнуло на тротуар. Фото, видео
Сегодня, 7 декабря, на Левом берегу Киева вечером автомобиль Subaru Forester пробил ограждение путепровода и улетел на тротуар неподалеку от торгового центра Komod у станции метро "Левобережной".
Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей на месте происшествия, машина двигалась на большой скорости. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение и вылетела вниз на тротуар.
Водитель выжил, его забрала скорая. Других пострадавших в происшествии нет.
По данным других СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.
Ранее "Страна" сообщала, что чуть меньше месяца назад в Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть с высоты 300 метров. Погибло 19 человек.
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