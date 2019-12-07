Сегодня, 7 декабря, на Левом берегу Киева вечером автомобиль Subaru Forester пробил ограждение путепровода и улетел на тротуар неподалеку от торгового центра Komod у станции метро "Левобережной".

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей на месте происшествия, машина двигалась на большой скорости. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина пробила ограждение и вылетела вниз на тротуар.

Водитель выжил, его забрала скорая. Других пострадавших в происшествии нет.

По данным других СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

Ранее "Страна" сообщала, что чуть меньше месяца назад в Перу автобус с пассажирами сорвался в пропасть с высоты 300 метров. Погибло 19 человек.

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