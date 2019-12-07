Вариант забыть о невыполнении договоренностей со стороны российского ПАО "Газпром", простить ему 3 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным.

Об этом заявил в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко после заявления российского премьера Дмитрия Медведева о "нулевом варианте" в газовых переговорах с Украиной.

"Стокгольмский арбитраж постановил, что Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,6 миллиарда долларов (плюс проценты). Исполнение решения Стокгольмьського арбитража - это тоже часть "договоренностей", достигнутых в 2009 году. Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом стала равна нулю", - отметил Витренко.

Фото: www.facebook.com/yuriy.vitrenko

По словам менеджера из Нафтогаза, демонстрируя всем конструктивность своей позиции, "мы даже согласны взять этот долг газом".

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации явояется невозможным вариантом. При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?", - отметил Витренко.

Напомним, ранее Газпром озвучил свои условия подписания с Украиной нового договора по транзиту.