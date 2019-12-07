Под завалами в одесском колледже, где произошел смертельный пожар, нашли еще два тела.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По состоянию на 18:10 найдено еще двое погибших. Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация", - говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время известно о семи погибших.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Полиция уже сообщила о двух подозреваемых, которые могут быть причастными к пожару.