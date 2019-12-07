Национальный банк Украины с января по октябрь этого года больше всего утилизировал изношенных монет номиналом 50 копеек и изношенных банкнот номиналом 200 грн.

Об этом сообщили в НБУ в ответ на соответствующий запрос УНН.

Так, за 10 месяцев 2019 года Нацбанк утилизировал 1,106 млн штук монет номиналом 50 коп. Для сравнения: в 2018 году монет номиналом 50 коп. было утилизировано 181 тыс. штук.

Кроме того, с января по октябрь 2019 Нацбанк утилизирует 135,4 млн штук банкнот номиналом 200 грн. Для сравнения: в 2018 году было утилизировано 102 млн штук банкнот номиналом 200 грн.

Напомним, что в НБУ сообщили о резком росте в Украине числа фальшивых купюр номиналом 500 гривен

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