Сегодня, 7 декабря, Служба безопасности Украины задержала одесскую банду, члены которой вымогали деньги от участников тяжб. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

По информации спецслужбы, в состав преступной группировки входили четыре одессита. Посредством личных связей они находили людей, дела которых находились на рассмотрении в судах. Злоумышленники предлагали им содействие в решении вопросов в их пользу, в частности по избежанию уголовной или административной ответственности. При этом участники банды не имели фактического влияния на принятие решений в суде.

Деньги граждане перечисляли на банковскую карту. Пострадавшие контактировали с правонарушителями дистанционно - по телефону или с помощью интернет-каналов. Оперативники спецслужбы зафиксировали десять случаев противоправной деятельности группы.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов дела в Одессе и Запорожской области. В результате они обнаружили кредитные и платежные банковские карты, свыше 100 SIM-карт мобильной связи, терминалы мобильных телефонов, электронно-вычислительную технику с доказательствами незаконных действий.

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) КУ Украины. Следствие продолжается.

Фото: ssu.gov.ua

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