Сегодня, 7 декабря, помощник президента Андрей Ермак заявил, что Минским соглашениям требуются уточнения. Об этом он рассказал в интервью газете Die Welt.

Андрей Ермак. Фото: welt.de

Как полагает Ермак, новое руководство нашей страны соблюдает обязательства, предполагаемые Минскими соглашениями, так что ожидает взаимопонимания от противоположенной стороны. При этом он отметил, что соглашения утверждены пять лет назад и на данный момент они нуждаются в уточнении.

Андрей Ермак также заявил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку европейских партнеров во время саммита 9 декабря в "нормандском формате" между Россией, Украиной, Францией и Германией.

Ранее "Страна" сообщала, что, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина имеет пять сценариев после встречи в Париже.

Также мы писали, что Зеленский возьмет с собой на нормандскую встречу 10 человек.