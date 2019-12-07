Автомобиль в Нижнем Новгороде сбил на перекрестке 13 человек, 11 из которых дети. Это школьники, учащиеся девятого класса. Учительница, которая их сопровождала, скончалась от полученных травм.

Это произошло после ДТП с тремя машинами, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую Госавтоинспекции.

"В Нижнем Новгороде в 17.15 мск на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ДТП одна из машин врезалась в 13 человек, которые стояли на тротуаре. Все они были госпитализированы. В настоящее время им оказывается медпомощь. По факту ДТП проводится проверка.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Лондоне от полученных в ДТП травм скончался российский миллиардер.

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