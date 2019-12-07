Сегодня, 7 декабря, на Голосеевской улице в Киеве владелец автомобиля Nissan попал "под раздачу" за неправильную парковку: неизвестный "сосед" написал записку с просьбой убрать транспортное средство и положил ее на капот машины нарушителя, придавив камнем. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Фото: Facebook/Киев Оперативный

Ранее "Страна" сообщала, что с Крещатика начали массово забирать машины на штрафплощадку. "Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения, чтобы Ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - призывают инспекторы.

Также мы писали, что в Киеве инспекторы начали эвакуировать неправильно припаркованные авто. Возврат автомобиля владельцу возможен только после оплаты штрафа.