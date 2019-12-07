Соединенные Штаты Америки заверили Украину в непоколебимой поддержке накануне встречи лидеров стран "нормандского формата".

Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине.

"Соединенные Штаты уверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате". Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше заставлять Россию выполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины на Донбассе", - отмечается в заявлении.

В посольстве напомнили, что, начиная с 2014 года, США предоставили Украине 3 млрд долларов на поддержку безопасности и другие направления. "Наши программы помогли создать решающие инициативы, связанные с правоохранительными органами, борьбой с коррупцией, судебной реформой, реформой в оборонной сфере и развитием демократических институтов.

Эта помощь предоставляется в соответствии с законами США и регулярно проверяется американскими инспекторами на самом высоком уровне", - сказано в заявлении.

Как напомнили в посольстве, США последовательно говорили, что долговременный успех и устойчивость Украины зависит от ее приверженности реформам, в частности борьбе с коррупцией. "Чтобы добиться успеха, Украине нужны преданные чиновники и сильные антикоррупционные учреждения", - подчеркнули в американском дипломатическом представительстве.

"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства", - заверили американские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает на личный разговор с Владимиром Путиным в Париже.

Между тем, президент созвал внеочередное заседание СНБО, на котором рассмотрели все возможные сценарии развития нормандских переговоров.