Президент Украины Владимир Зеленский перед поездкой на саммит в "Нормандском формате" собрал закрытое заседание СНБО, на которой присутствуют все члены СНБО во главе с его секретарем Алексеем Даниловым.

"Страна" собрала все заявления Данилова, озвученные по итогам совещания.

Пять сценариев

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина имеет все возможные сценарии при любых итогах встречи "нормандской четверки" в Париже.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сообщил Данилов.

При этом, по словам Данилова, Зеленский заявил на совещании, что во время переговоров в "нормандском формате" не допустит сдачи национальных интересов или капитуляции.

Три вопроса

Участники заседания также обсуждали вопросы территориальной обороны, кибербезопасности и реинтеграции Донбасса.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев (реинтеграции - Ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня", - рассказал он.

Данилов отметил, что также на заседании рассматривали вопрос территориальной обороны страны. Ответственным за это направление назначили Сергея Кривоноса, заместителя секретаря СНБО.

"Третий вопрос, что был на рассмотрении - это вопрос по кибербезопасности. Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил Данилов.

Субъекты национальной системы кибербезопасности за последний месяц отбили 11 кибератак, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам закрытого заседания СНБО.

По словам Данилова, атакам за последний месяц подверглись банковская система и официальный веб-сайт президента.

"Субъекты национальной системы кибербезопасности работают в режиме !24/7/365!, отражая эти угрозы. Это оружие будущего, и президент Украины уделяет вопросу киберзащиты очень большое внимание. Если мы говорим о диджитализации и цифровизации государства, должны понимать, что эта цифра должна быть защищена", - подчеркнул Данилов.

Эскалация конфликта на Донбассе

Секретарь СНБО не исключил эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки.

"В СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже", - сказал Данилов.

Сначала - контроль над территорией, потом - выборы

По словам Данилова, ключевыми вопросами для власти являются также возвращение пленников, которые находятся в плену в РФ, в Крыму, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; прекращение огня; возвращение российско-украинской границы под контроль Украины, а затем - вопрос выборов.

При этом он добавил, что хотел бы, чтобы выборы состоялись и в Крыму, вместе с тем выразив сожаление, что пока это невозможно. "Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня. Этот вопрос для нас также является ключевым, - подчеркнул он. - Мы свои земли, принадлежащих Украине, свою территориальную целостность будем защищать", - подчеркнул секретарь СНБО.

По данным источников "Страны", близких к Банковой, основным смыслом решения СНБО было формирования своего рода директивы для Зеленского на переговоры в Париже, которой он (и прочие руководители государства) мог бы прикрыться, в случае обвинений в измене.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, состоится встреча "нормандской четверки" в Париже с участием президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии.