Сегодня, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко после продолжительных переговоров в рамках встречи в Сочи с целью обсуждения интеграции двух государств продолжили общение с глазу на глаз за обедом. Об этом пишет ria.ru.

Путин и Лукашенко. Фото: ria.ru

Лукашенко и Путин провели с членами своих делегаций в зале переговоров более двух часов. Затем Путин пригласил участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Сейчас главы государств проводят беседу тет-а-тет за обеденным приемом пищи.

Переговоры за обедом наряду с лидерами стран ведут премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас.

Во встрече с российской стороны также участвуют: министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.

Ранее "Страна" сообщала, что во время начала переговоров Путина и Лукашенко в зале погас свет.

Также мы писали, что бацька попросил у Путина уравнять цены на газ и нефть для обоих стран, или "союзного государства не будет".