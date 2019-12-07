Сегодня, 7 декабря, в Одесской области произошел пожар. Об этом пишет информагентство "УНН".

Огонь разгорелся на территории военного склада в селе Дачное. Согласно предварительным оценкам, существенно повреждено и уничтожено имущество вещевой и продовольственной службы воинской части. Точная сумма ущерба пока что не установлена.

Правоохранители предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание старого электрооборудования. Точные обстоятельства инцидента устанавливаются.

Пострадавших нет. Открыто досудебное расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что количество погибших в Одессе от пожара увеличилось до пяти человек. ГСЧС Украины пишет: "4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело 1 человека обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека".

Также мы писали, что в Киеве мужчина из ревности поджег машину бывшей возлюбленной.