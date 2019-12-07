В Киеве взорвали автомобиль чиновника Минагрополитики
В Киеве неизвестные взорвали автомобиль заместителя одного из департаментов Министерства аграрной политики.
Об этом сообщили УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской в Голосеевском районе столице. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V.
Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.
Начато досудебное расследование по ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, недавно в Харькове неизвестные взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики.
Также мы рассказывали, как в августе под Днепром взорвали авто начальника полиции, как только он сел в салон.