В Киеве неизвестные взорвали автомобиль заместителя одного из департаментов Министерства аграрной политики.

Об этом сообщили УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Происшествие произошло во дворе жилого дома по улице Демеевской в Голосеевском районе столице. По предварительным выводам, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное у заднего колеса автомобиля Honda CR-V.

Взрывом было повреждено заднее правое колесо и задний бампер автомобиля.

Начато досудебное расследование по ст. 194 УКУ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, недавно в Харькове неизвестные взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики.

Также мы рассказывали, как в августе под Днепром взорвали авто начальника полиции, как только он сел в салон.