Крупный пожар в Закарпатской области. Пылает магазин стройматериалов. Видео
Сегодня, 7 декабря, на улице Главная в пгт Буштино Тячевского района (Закарпатская область) в 12:36 загорелся магазин со стройматериалами: пожар распространился на 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на официальной странице в Facebook.
Фото: Facebook/ГСЧС Украины
Для ликвидации пожара на место прибыли два отделения специалистов 8-й государственной пожарно-спасательной части города Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и местной пожарной команды пгт Тересва. Дополнительно к устранению бедствия привлекли средства 10-й государственной пожарно-спасательной части города Хуст и местной пожарной команды села Чумалево.
Пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается.
На месте работают 35 человек личного состава и 8 единиц техники. Подробности устанавливаются.
Скриншот: Facebook/ГСЧС Украины
Видео: YouTube/Mukachevo Net
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