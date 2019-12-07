Сегодня, 7 декабря, на улице Главная в пгт Буштино Тячевского района (Закарпатская область) в 12:36 загорелся магазин со стройматериалами: пожар распространился на 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на официальной странице в Facebook.

Фото: Facebook/ГСЧС Украины

Для ликвидации пожара на место прибыли два отделения специалистов 8-й государственной пожарно-спасательной части города Тячев, государственного пожарно-спасательного поста пгт Вышково и местной пожарной команды пгт Тересва. Дополнительно к устранению бедствия привлекли средства 10-й государственной пожарно-спасательной части города Хуст и местной пожарной команды села Чумалево.

Пожар удалось локализовать, ликвидация продолжается.

На месте работают 35 человек личного состава и 8 единиц техники. Подробности устанавливаются.

Скриншот: Facebook/ГСЧС Украины

Видео: YouTube/Mukachevo Net

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