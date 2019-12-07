В СНБО допустили эскалацию конфликта на Донбассе после переговоров в Париже
В Совете нацбезопасности рассматривают всевозможные варианты развития событий на Донбассе после нормандской встречи в Париже.
Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на пресс-конференции заявил, что СНБО не исключает эскалацию конфликта на Донбассе после грядущей встречи нормандской четверки.
По словам Данилова, в СНБО рассматривают все варианты развития событий после нормандского саммита, включая эскалацию конфликта на Донбассе. Однако, он добавил, что это будет зависеть от результатов встречи лидеров в Париже.
Напомним, что встреча в формате "нормандской четверки" состоится в этот понедельник, 9 декабря, в Париже.
При это французские профсоюзы продолжат протесты во Париже против политики Макрона до вторника.
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