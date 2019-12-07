Сегодня, 7 декабря, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина имеет все возможные сценарии при любых итогах встречи "нормандской четверки" в Париже. Об этом он рассказал на пресс-конференции после закрытого заседания Совета национальной безопасности и обороны журналистам телеканала "112 Украина".

Алексей Данилов. Фото: interfax.com.ua

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", - сообщил Данилов.

Секретарь отметил, что в СНБО относительно встречи в Париже 9 декабря все настроены оптимистично. Также он акцентировал, что Украина не снимает с повестки дня вопрос возвращения аннексированного Крыма - он является ключевым.

Напомним, что саммит нормандский четверки пройдет 9 декабря в Париже.

Также мы писали, что на нормандском саммите Меркель по отдельности встретится с Путиным и Зеленским.