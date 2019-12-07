Официально опознана одна из женщин, чьи тела были найдены вчера в Одессе в руинах сгоревшего дома Асвадурова на Троицкой, 25.

Как сообщили на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, это Коваль Марина Владимировна 1963 г.р., жительница Овидиопольского района, передает Думская.



Последний раз выходила на связь с близкими в 7 утра 4 декабря. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

Таким образом, уже известны имена трех из пяти найденных погибших. Напомним, в день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна. 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Личность еще двоих устанавливается. Кроме того, неизвестна судьба 10 человек, находившихся в здании в момент пожара.

Полиция сообщила о первых двух подозреваемых, которые могут быть причастны к пожару.