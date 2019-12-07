Украина вошла в пятерку стран мира, в которых больше всего распространяется корь. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Так, кроме нашей, в список вошли Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар и Сомали. Вместе с Украиной, на эти страны припадает около половины всех случаев заболевания корью в мире.

По оценкам организации, в прошлом году из-за болезни умерли более 140 тыс. человек. Большинство случаев с летальным исходом приходится на детей в возрасте младше пяти лет.

Напомним, с начала 2019 года в Днепропетровской области зарегистрировали более полутора тысяч. случаев заболевания корью. При этом 77% больных были вакцинированные.

Также мы разбирались, почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича произошла вспышка кори - с 25 сентября заболели 8 студентов.