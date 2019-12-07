Беларусь считает, что для дальнейшей интеграции с Россией необходимо установить равные цены на газ и нефть для предприятий обоих государств.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи, передает ТАСС.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть (...). Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", - сказал он, добавив, что в противном случае основу Союзного государства создать не удастся.

По его словам, цель нынешней встречи с Путиным - проанализировать ход работы по дальнейшей реализации договора о Союзном государстве. "Мы (...) не просим ничего, не настаиваем ни на чем", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, Лукашенко 7 декабря прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры двух стран должны обсудить процесс интеграции в рамках договора о Союзном государстве. Днем ранее Лукашенко не исключил, что на переговорах может быть подписано соответствующее соглашение.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу.

Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного государства в состав другого.

Ранее "Страна" писала, что перед встречей с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь входить в состав России не будет.