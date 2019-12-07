Россия и Беларусь снова пытаются стать на путь более тесной интеграции. И вдохнуть новый смысл в понятие Союзного государства. По сути полноценно объединиться.

Правда, понимание этого пути у двух стран не совсем одинаковое. Россию интересует более плотная привязка Беларуси - прежде всего экономическая, но в итоге, конечно, политическая.

Беларусь же больше печется о торговых преференциях со стороны РФ. И согласна ради них идти на более тесную интеграцию.

То есть разница в подходах очевидна. Москва хочет гарантировать союзнический статус Минска, который сохранится и после ухода Лукашенко. Для Беларуси же интеграция - прежде всего средство получения более дешевых энергоносителей и еще более льготного доступа на российский рынок. А уж потом вопрос геополитики.

Очередной раунд переговоров на эту тему состоялся сегодня в Сочи между Путиным и Лукашенко. "Страна" разбиралась, удалось ли им договориться о новом союзе.

Почему активизировались разговоры о Союзе?

Эта история тянется еще с конца 2018 года. Тогда между Минском и Москвой полыхнул нефтяной скандал.

Россия повысила цены на нефть для внутреннего рынка, при этом отменив экспортную пошлину, которая для Беларуси не дейстовала. То есть Минск уравняли по цене на нефть с другими странами, куда РФ продает "черное золото". Цена для РБ возросла на ставку нового российского налога на добычу полезных ископаемых плюс наценка трейдера-импортера.

Это вызвало примерно 20%-е подорожание нефти для Минска и жесткую критику со стороны Лукашенко. Он заявил, что ущерб исчитывается миллиардами долларов, а цель этой акции - поглотить Беларусь, вынудив ее идти на переговоры по снижению цены.

Белорусская экономика действительно во многом держится на льготных энергоносителях из РФ. Это серьезное конкурентное преимущество товаров из РБ. Которое уменьшается с ростом цен на нефть и газ.

Параллельно российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что говорить о льготной цене можно будет, если страны начнут двигаться к более тесной интеграции. Он озвучил два сценария. Один - консервативный, то есть как сейчас. Второй - "продвинутый". Он предусматривает создание единого эмиссионного центра, таможенной службы, суда и счетной палаты.

После этого Лукашенко и Путин, а также их рабочие группы, приступили к работе. И встречались множество раз.

Разная валюта, общие налоги

По итогам этих встреч прозвучало несколько заявлений, которые давали понимание, о чем договариваются лидеры братских стран.

Весной Лукашенко рассказал, что речь может идти о единой валюте - рубле (сейчас у стран разные деньги). А осенью тему валюты отбросили. Но заговорили об унификации экономического законодательства.

План экономической интеграции публиковало издание "Коммерсант". Предполагается, что у стран будет общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс. Также будут унифицированы соцгарантии и учет собственности.

Кроме того, запланировано объединение банковского надзора - правда, центробанков останется по-прежнему два. То есть останутся две валюты. Зато предусмотрен единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и общее госрегулирование отраслей. И объединение платежных систем.

Если верить этому плану, с 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе. А вот более тесной интеграции обороны, спецслужб, образования и здравоохранения не предусмотрено.

В конце ноября посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что есть планы создать и наднациональные органы - "единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением".

Правда, буквально на днях Лукашенко опроверг создание единого парламента и других политических структур. И заявил, что ключевое яблоко раздора - это цены на нефть и газ. А сегодня в Сочи, перед встречей с Путиным белорусский президент озвучил и конкретику: стоимость энергоносителей для Минска должна быть такой же, как в соседней Смоленской области РФ. То есть - внутрироссийской.

После этого стороны укрылись от прессы и начали общение.

О чем договорились Путин и Лукашенко 7 декабря

Переговоры в резиденции "Бочаров ручей" продолжались пять с половиной часов. О том, что происходило за дверями, информации было немного. Журналисты узнали, что президенты пили шардоне с морепродуктами. Но видимо выпили мало. Александр Лукашенко уехал, не дав итоговой пресс-конференции.

По сложившейся традиции, это значит, что договориться о чем-то концептуально не удалось.

Предвестники такого итога были. За пару дней до встречи, Лукашенко выступил на белорусскому ТВ и в парламенте. И заявил, что в Россию его страна не войдет. И, хотя об этом речи и не шло, акценты говорили сами за себя: президент Беларуси едет в Сочи с не слишком позитивным настроем. И скорее всего прорыва не будет.

Судя по молчаливому отъезду - его и не произошло. Но в России все же говорят о прогрессе. Как заявил министр экономики России Максим Орешкин, итогов переговоров три:

В ходе переговоров был достигнут прогресс, даже по нефтегазовым вопросам Стало меньше спорных вопросов по интеграции России и Белоруссии, есть понимание, как их решать. Путин и Лукашенко встретятся 20 декабря в Санкт-Петербурге.

То есть пока уровень взаимодействия союзных государств останется пока прежним - очень высоким, но без создания наднационального законодательства и управляющих органов.

Впрочем, это не означает, что лидеры двух стран переживают какую-то размолвку. Это не первые переговоры Лукашенко с Путиным, которые заканчивались таким образом. Впрочем, именно от этой встречи ждали больше, чем от остальных. Поскольку истории с попыткой более плотной интеграции России с Беларусью исполняется как раз год. И, как видим, за это время договориться не удалось даже таким близким государствам.

В этом смысле прогресс в Нормандском формате, в котором примут участие Путин и Зеленский послезавтра, видится еще более призрачным. Поскольку противоречий между Россией и Украиной куда больше, чем у Минска и Москвы.



Зачем России Беларусь

В России хотят большего влияния на республику, которая пользуется массой экономических преференций за статус военного союзника. Однако, если в Минске когда-то поменяется элита, этот союз может развалиться.

Создание общих структур власти позволило бы снять вероятность украинского сценария - когда при смене политических элит в Беларуси западный фланг РФ оказался бы под угрозой.

Эту логику россиян озвучивал еще весной и сам Лукашенко. Он говорил, разговоры о Союзном государстве возобновились, потому что РФ не хочет повторения украинского сценария.

"Чем это объясняют? Мы уже поимели беду с Украиной. И деньги там выделяли Януковичу, которые потеряли", – отметил он. И дал понять, что поддерживает эти опасения.

"Я это абсолютно поддерживаю. Правильно, прежде чем поддерживать кого-то, надо знать, что будет завтра и какую политику этот ваш партнер будет проводить", – рассказывал он.