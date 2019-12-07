Юрист и политик из Украины Сергей Головатый избран председателем подкомитета Венецианской комиссии по верховенству права. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

Таким образом, Головатый вошел в состав руководящего органа Венецианской комиссии – Большого бюро.

Уточним, что членом Венецианской комиссии Головатый стал в 1995 году. Также он возглавлял мониторинговый комитет ПАСЕ с 2088 по 2010 года.

Сергей Головатый был народным избранником шести созывов Верховной Рады и занимал должность министра юстиции Украины.

Сергей Головатый. Фото: YouTube/Телеканал ICTV

Ранее Венецианская комиссия постановила, что ПАСЕ не должна отказывать в полномочиях депутатам России, несмотря на аннексию Крыма и Донбасса.

Также "Страна" писала, что по мнению Венецианской комиссии, власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.