Сегодня, 7 декабря, стало известно, что происходило на закрытом заседании перед встречей "нормандской четверки": участники обсуждали вопросы территориальной обороны, кибербезопасности и реинтеграции Донбасса.

Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: interfax.com.ua

Согласно информации секретаря, в рамках заседания СНБО выбрали главный сценарий возврата оккупированной части Донбасса.

"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев (реинтеграции - ред.), который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на это время. Сценарий реинтеграции, имеется в виду возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Есть ключевые моменты, которые на повестке дня", - рассказал он.

Данилов отметил, что также на заседании рассматривали вопрос территориальной обороны страны. Ответственным за это направление назначили Сергея Кривоноса, заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Алексей Данилов также заявил, что до 31 декабря данный вопрос должен быть полностью урегулирован, и все добровольцы, желающие принять в этом участие, будут приобщены.

Последний пункт - кибербезопасность.

"Третий вопрос, что был на рассмотрении - это вопрос по кибербезопасности. Кибербезопасность - очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", - добавил Данилов.

В завершение встречи принято единогласное решение активно заниматься этими вопросами.

Напомним, что саммит нормандский четверки пройдет 9 декабря в Париже.

Также "Страна" писала, что на воскресенье в Киеве запланировали 5 акций протеста и десятки тысяч людей на них.