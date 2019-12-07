У экс-депутата Верховной Рады Украины (фракция БПП) Оксаны Продан вырвали сумку из рук в супермаркете. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Только что вырвали из рук сумку. На лестнице супермаркета. Среди бела дня", - написала она.

Однако, к счастью, по ее словам, небезразличные молодые люди погнались за злоумышленниками. "Вора побежали догонять несколько человек, один из них оказался спортсменом и убежать вору не дал, тот сумку бросил и убежал. Слава Богу, документы и ключи от всего у меня", - написала она.

Политик добавила, что полиция будет искать вора видео из супермаркета, и есть шанс найти его совместными усилиями.

"Незнакомые люди побежали за вором, чтобы вернуть чужую сумку. Парень, который заставил сумку бросить, сказал, что иначе бы не смог. Важно то, что хороших людей вокруг гораздо больше, чем даже мы думаем. И это очень здорово!" - сообщила Продан.

Отметим, что она не называет город, в котором это случилось, но вероятнее всего, имеется в виду Киев.

Скриншот: Facebook.com/ Oksana Prodan

Ранее "Страна" рассказывала, как в марте у киевлянки вырвали из рук сумку с 1,3 миллионами гривен.

Также мы писали о том, как в Киеве у клиента банка вырвали сумку с долларами и золотыми слитками.