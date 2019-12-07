Погода в Украине 8 декабря будет немного дождливой и местами холодной. Об этом свидетельствует прогноз Натальи Диденко.

"Воскресенье в Украине существенно синоптическую ситуацию не изменит. Разве что на севере станет меньше Солнца и местами ожидается небольшой дождь. В Карпатах есть вероятность незначительного снега. А в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода", - сказала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Диденко прогнозирует, что завтра ночью будет от 3 мороза до 4 тепла. Днем на улице существенно потеплеет – от 3 до 8 выше нуля.

"В Киеве завтра увеличится облачность, возможно, даже что-то чуть капнет с неба. Максимальная температура воздуха будет крутиться вблизи +5 градусов", - подчеркнула она.

Синоптик утверждает, что "декабрь пока что снега не дает", также как и морозы. А основные погодные баталии сейчас наблюдаются на северо-западе Европы.

"Кому острых метеоотчувствий - тому в Швецию или Норвегию. А у нас в Украине пока - 'пенсионерская' погода, спокойная, здравомыслящая и уважительная", - уточнила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" писала о том, что Карпаты укрыло 15-сантиметровым слоем снега.

Также мы сообщали, что ноябрь установил пять температурных рекордов в Киеве.