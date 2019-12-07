В Сочи начались переговоры между Россией и Беларусью на уровне президентов этих стран, посвященные интеграции двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Открывая встречу, проходящую в сочинской резиденции Бочаров Ручей, российский президент поблагодарил белорусскую делегацию за приезд в канун 20-летия Союзного договора.

По словам Путина, чиновники обоих государств провели большой анализ того, что было сделано в рамках соглашения, и обсудили, что и как нужно сделать для дальнейшего выполнения обязательств, а что можно было бы актуализировать в связи с "меняющимися обстоятельствами".

Лукашенко в свою очередь отметил, что делегация республики приехала только для того, чтобы "проанализировать ход нашего анализа договора". "Не просим ничего, не настаиваем ни на чем", - заявил президент Беларуси.

Переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи начались с небольшого происшествия. В зале, где встречались Владимир Путин и Александр Лукашенко, внезапно погас свет. Несколько секунд лидеры провели в темноте.

"Это все Дима Песков, я знаю", - сказал в шутку Лукашенко. Делегации посмеялись и продолжили переговоры.

Во время переговоров Путина и Лукашенко погас свет. Фото: tvc.ru

Лукашенко прилетел в Сочи на переговоры о дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Отметим, что встрече с участием глав государств предшествовали переговоры на уровне председателей правительств двух стран: 6 декабря российский премьер Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас обсудили работу по согласованию дорожных карт по интеграции, однако не смогли решить все спорные вопросы. Медведев выразил надежду, что встреча президентов "многое прояснит".

По словам Румаса, перед его встречей с российским коллегой оставались неразрешенными 16 вопросов, в том числе по цене на газ, которую Минск хотел бы установить на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. Нынешняя стоимость топлива для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что перед встречей с Путиным Лукашенко заявил, что Беларусь входить в состав России не будет.

Еще отметим, что Зеленский очень хочет увидеть Путина на встрече в Париже.